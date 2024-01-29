Σε εξέλιξη η επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και τις χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά προσήνεμα της χώρας από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα.

Οι υψηλές πιέσεις στα βορειοδυτικά Βαλκάνια που συνοδεύεται με τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο προκαλούν θυελλώδεις άνεμους με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο διήμερο και τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις στα νοτιότερα τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στα ορεινά και τα ημιορεινά ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Το σύστημα της εν λόγω κακοκαιρίας έχει λάβει την ονομασία «AVGI» από την ομάδα της EUMETNET για την νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Θεσσαλία - Σποράδες: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως Μαγνησία) και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και βαθμιαία τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

β) Ανατολική Στερεά: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως Βοιωτία - Φθιώτιδα) και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) (κυρίως Βοιωτία) και βαθμιαία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

γ) Εύβοια: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και βαθμιαία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

δ) Αττική: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές κυρίως στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και θα σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερο υψόμετρο κυρίως στις ανατολικές, βόρειες και δυτικές περιοχές. Από τη νύχτα τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

ε) Βόρεια και ανατολική Πελοπόννησος: Σήμερα Δευτέρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και από τη νύχτα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m). Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) πρόσκαιρα θα ενταθούν και από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

στ) Κρήτη: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και θα εξασθενήσουν από το βράδυ της Τετάρτης (31-01-24).

Β. Πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 9 και τοπικά 10 μποφόρ θα πνέουν:

α) Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) αρχικά στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

β) Την Τετάρτη (31-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) στις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και βαθμιαία από τις απογευματινές ώρες στην Κρήτη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

