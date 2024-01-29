Με τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσουν αύριο (30/01) τα σχολεία στην Εύβοια και στη Βοιωτία, λόγω της κακοκαιρίας Avgi. Επίσης οι δήμοι της Αττικής, στους οποίους τα σχολεία θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση είναι:

Μάνδρας – Ειδυλλίας

Φυλής

Αχαρνών

Κηφισιάς

Ωρωπού

Πεντέλης

Διονύσου

και Παλλήνης (μόνο στην περιοχή της Ανθούσας).

Σημειώνεται ότι από τις 20.00 το βράδυ και μέχρι το πρωί της Τετάρτης (31/01) απαγoρεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στον άξονα Αθήνα – Μάλγαρα, δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας κάλεσε τους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

