Η κακοκαιρία επελαύνει στη χώρα: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Εύβοια

Η νέα κακοκαιρία έφτασε στην Εύβοια με τα χιόνια να έχουν ξεκινήσει να πέφτουν σε περιοχές του Νομού.

Αυτή την ώρα χιονίζει σε περιοχές του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων και στη Σέτα του Δήμου Ερέτριας.

Όπως αναφέρεται στο evima.gr, το νησί θα δεχτεί αρκετό χιόνι από την ψυχρή εισβολή που έχει περικυκλώσει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Χιόνια ενδέχεται να δούμε ακόμα σε χαμηλά υψόμετρα.

Κρήτη

Εν όψει της κακοκαιρίας που προβλέπεται να πλήξει την Κρήτη τα επόμενα 24ώρα, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, καλώντας όλους τους δημότες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και προληπτικοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στην περιοχή, επισημαίνοντας τη σημασία της προσοχής όλων των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος παροτρύνει τους κατοίκους να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν τους κεντρικούς δρόμους του χωριού τους ελεύθερους από οχήματα, ειδικά σε περίπτωση χιονόπτωσης.

Για τους επισκέπτες του Οροπεδίου Λασιθίου, υπόσχεται τακτική ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων για πιθανά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να φροντίσουν για την ασφάλεια των κοπαδιών τους και να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό τους με τροφή.

Ο Δήμος διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι οι υπηρεσίες του είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα τηλέφωνά τους είναι ανοικτά για κάθε ανάγκη.

Τέλος, καλεί όλους τους δημότες να είναι αλληλέγγυοι και να παρέχουν συνδρομή στους ηλικιωμένους που ίσως χρειαστούν φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να κυλήσουν αυτές οι ημέρες χωρίς προβλήματα.

Εκτακτη ανάγκη στον Δήμο Βιάννου

Με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προβλέπεται σημαντική επιδείνωση του καιρού, με κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα με κύρια χαρακτηριστικά και στο Δήμο Βιάννου της τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις άνεμους, την πτώση της θερμοκρασίας, τον ισχυρό παγετό και τις χιονοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να έχουν οι πολίτες από σήμερα το βράδυ ως και την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιανουαρίου. Για αυτό το λόγο συνιστάται στους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν τις μετακινήσεις, όταν αυτές δεν κρίνονται απαραίτητες.

Ταυτόχρονα καλό είναι να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες:

-Αν κατοικείτε σε ορεινή περιοχή όπου αναμένονται χιονοπτώσεις, προμηθευτείτε εγκαίρως αρκετές προμήθειες

-Φροντίστε για τους ηλικιωμένους, αδύναμους και κατοικίδια!

-Ενημερωθείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε https://www.astynomia.gr/

-Προμηθευτείτε για το αυτοκίνητο αρκετά καύσιμα, αλυσίδες, φαρμακείο, ζεστά ρούχα, ξηρά τροφή και ό,τι άλλο είναι πρώτης ανάγκης για σας και τους λοιπούς επιβαίνοντες (π.χ. φάρμακα)

-Θυμηθείτε: τηρείτε 4πλάσια απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενο όχημα

-Περιμένετε την πλήρη υποχώρηση των φαινομένων πριν εκδράμετε προς χιονοσκέπαστες βουνοκορφές, με κατάλληλο εξοπλισμό!

-Αν κατοικείτε σε περιοχή, που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα με πλημμύρες, βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα και οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.

-Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους.

-Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση

-Παρακολουθείτε τις αλλαγές στην πρόγνωση του καιρού

Χιόνια και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην Αττική



Αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του τριημέρου Κυριακής - Τρίτης (της τάξεως των 10 βαθμών Κελσίου)

- Χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά προσήνεμα της χώρας από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα

Βαθμιαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός καθώς δύο διαταραχές, η πρώτη από σήμερα Κυριακή (28-01-24) και η δεύτερη από το μεσημέρι της Δευτέρας (29-01-24) και την Τρίτη (30-01-24) θα επηρεάσουν τη χώρα. Εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τη δεύτερη διαταραχή.

Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του τριημέρου Κυριακής - Τρίτης (της τάξεως των 10 βαθμών Κελσίου) και οι χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά προσήνεμα της χώρας από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Σήμερα Κυριακή (28-01-24) στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου ενώ από τις απογευματινές ώρες θα χιονίσει και σε ορεινές περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας και της Κρήτης.

β) Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (29-01-24) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m). Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και στα νησιά του Αιγαίου (στα ορεινά) καθώς και σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές της Κρήτης.

Ειδικότερα για την Αττική προβλέπεται ένταση των χιονοπτώσεων από το απόγευμα της Δευτέρας (29-01-24) στα ορεινά και ημιορεινά και από το βράδυ σε περιοχές με σχετικά χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m).

γ) Την Τρίτη (30-01-24) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες, τις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Πελοποννήσου καθώς και στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές των νησιών του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

δ) Την Τετάρτη (31-01-24) οι χιονοπτώσεις βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης.

Β. Πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 9 και τοπικά 10 μποφόρ θα πνέουν:

α) Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) αρχικά στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

β) Την Τετάρτη (31-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την πρώτη διαταραχή σήμερα Κυριακή (28-01-24) κατά τόπους στην Εύβοια και την Κρήτη και κυρίως από τη δεύτερη διαταραχή από το μεσημέρι της Δευτέρας (29-01-24) έως και την Τρίτη (30-01-24) κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

ΠΗΓΗ: EVIMA, CRETA POST, SKAIGR

