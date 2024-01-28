Tριήμερο κακοκαιρίας με χιόνια και παγωνιά και στα βόρεια προάστια της Αθήνας

Σε επιφυλακή για την κακοκαιρία βρίσκεται η Αττική με τους δήμους των βορείων προαστίων να λαμβάνουν μέτρα για τον επερχόμενο χιονιά.

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο περιθώριο των προγνώσεων για χιονόπτωση ακόμη και σε περιοχές της Αττική με σχετικά χαμηλό υψόμετρο.

Στην Πεντέλη ο επιχειρησιακός σχεδιασμός υπήρξε εντατικός και έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Αναλυτικά υπάρχει απόθεμα 333 τόνων αλατιού και 150 εξ αυτών έχουν ήδη διατεθεί προς χρήση.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να προμηθευτούν αλάτι για τις αυλές τους ενώ εκχιονιστικά μηχανήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώ υπάρχει πρόβλεψη για να πέσει αλάτι στους δρόμους ακόμη και αργά μέσα στη νύχτα, ανάλογα με την σφοδρότητα με την οποία θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα.

Οι πολίτες μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της αστυνομίας προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με το ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει.

Σε κάθε περίπτωση, χιονοπτώσεις αναμένονται, μέσα στις επόμενες ώρες, στα ορεινά της Ανατολικής, Ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης.

Από το πρωί της Δευτέρας χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται στα ορεινά και τα ημιορεινά της Ανατολικής, Ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας, των Σποράδων και της Κρήτης καθώς και στα ορεινά των νησιών του Αιγαίου.

Από το μεσημέρι και μετά οι χιονοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν και να καταγράφονται σε χαμηλότερα υψόμετρα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Εύβοιας, της Κεντρικής και της Ανατολικής Στερεάς, της Βόρειας και της Κεντρικής Πελοποννήσου.

Στην Αττική, ήδη από απόψε το βράδυ αναμένονται χιόνια στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά ενώ αύριο εκτιμάται πως το σκηνικό του καιρού «θα συνθέτουν» οι τοπικές βροχές το χιονόνερο και το χιόνι σε ορεινά και ημιορεινά.

Οι χιονοπτώσεις από το απόγευμα και έπειτα εκτιμάται πως θα κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα, σε κάθε περίπτωση πάνω από 300 μέτρα.

Ειδικότερα, χιονόστρωση προβλέπεται να δούμε στα Βόρεια Προάστια από το βράδυ της Δευτέρα και την Τρίτη το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες- βορειανατολικές διευθύνσεις φτάνοντας μέχρι και τα επτά μποφόρ στα Ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3- 8 βαθμούς.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο κυρίως στα Ανατολικά, στα κεντρικά και τα βόρεια, ξεκινώντας από τους -5 μέχρι τους 9 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από τους -2 έως τους 12 βαθμούς ενώ στα νησιά θα ξεκινά από τους 5 και θα φτάνει τους 12 βαθμούς.

Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν αύριο τα 7 με 8 μποφόρ.

Χιόνια την Τρίτη

Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές των Κυκλάδων, της Κρήτης, των νησιών του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα των Σποράδων, της Εύβοιας, της Ανατολικής Θεσσαλίας καθώς και σε Κεντρική κι Ανατολική Στερεά, Βόρεια και Ανατολική Πελοπόννησο.

Παράλληλα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη όπου κυρίως για Τρίτη και Τετάρτη αναμένονται σημαντικά ύψη βροχής.

Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν και την Τρίτη σε περιοχές που βρίσκονται άνω των 300 μέτρων, με χιονόνερο και βροχή να πέφτουν στα πιο χαμηλά υψόμετρα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ξεκινώντας από τους -6 έως και τους 9 βαθμούς για τα βόρεια.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους -3 μέχρι και τους 12 ενώ στα νησία από τους 5 μέχρι και τους 12 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας στο Αιγαίο τα 10 μποφόρ για να εξασθενίσουν από την Τετάρτη το βράδυ.

Τετάρτη

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εξασφαλίσουν από την Τετάρτη με εξαίρεση την Κρήτη όπου οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν σε ορεινά και ήμειορεινά με τα χαμηλότερα υψόμετρα να έχουν βροχές και καταιγίδες.

Ο καιρός θα βελτιωθεί από εκεί κι έπειτα με την πλήρη καλυτέρευση του, με άνοδο θερμοκρασίας, να προβλέπεται για την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

