Μπαράζ ελέγχων από την ΕΛΑΣ για αντιολισθητικές αλυσίδες - Το πρόστιμο

Εντατικοί έλεγχοι διενεργούνται από την ΕΛΑΣ σε ΙΧ στα βόρεια προάστια της Αθήνας για αντιολισθητικές αλυσίδες καθώς οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να φέρουν, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση ενόψει της επιδείνωσης του καιρού.

Σημειώνεται δε ότι με απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής, από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας (29/1) τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του νομού Αττικής ενώ σε διαφορετική περίπτωση ο ΚΟΚ προβλέπει την ποινή του προστίμου.

Υπενθυμίζεται ότι, από τον Μάρτιο του 2022, ισχύει το μέτρο που προβλέπει τον εφοδιασμό των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες «ή ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, κατάλληλα για το όχημα» από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους «και όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλλουν».

Το πρόστιμο για όσους δεν έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες ελαστικών και χιονολάστιχα είναι 80 ευρώ.

