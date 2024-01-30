Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 27-01-2024/1100 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Υψηλές πιέσεις στα βορειοδυτικά Βαλκάνια συνδυάζονται με χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο και προκαλούν θυελλώδεις άνεμους, τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις στα νότια τμήματα της χώρας και χιονοπτώσεις από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.

Το σύστημα της εν λόγω κακοκαιρίας έχει λάβει την ονομασία «AVGI» από την ομάδα της EUMETNET για την νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Ανατολική Στερεά: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά πρόσκαιρα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, κυρίως της Βοιωτίας, με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από τις βραδινές ώρες.

β) Εύβοια: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι χιονοπτώσεις που πρόσκαιρα θα είναι κατά τόπους πυκνές από τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

γ) Αττική: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και στα βόρεια σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο με εξασθένηση από τη νύχτα.

δ) Βόρεια και ανατολική Πελοπόννησος: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, πιθανόν πρόσκαιρα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

ε) Κρήτη: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) κατά τόπους έντονες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα της Τετάρτης (31-01-24).

Β. Πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 9 και τοπικά 10 μποφόρ θα πνέουν:

α) Σήμερα Τρίτη (30-01-24) στο βόρειο, το κεντρικό και βαθμιαία το νότιο Αιγαίο.

β) Την Τετάρτη (31-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους σήμερα Τρίτη (30-01-24) κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τα ανατολικά τμήματα της Αττικής, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Αττική και τις Κυκλάδες και βαθμιαία από τις απογευματινές ώρες στην Κρήτη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

