ΣΥΡΙΖΑ: Ο πανικός του κ. Ανδρουλάκη είναι αδύνατον να κρυφτεί πίσω από την επίκληση της «σοβαρότητας»

Για άγχος που τον οδηγεί σε πανικό, τον οποίο δεν μπορεί να κρύψει πίσω από την επίκληση της σοβαρότητας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή σημερινή (Δευτέρα) συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωση του: «Στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε απεγνωσμένα να εμφανίσει τον εαυτό του ως ‘σοβαρό', κλίνοντας τη λέξη δεκάδες φορές σε όλες τις πτώσεις. Η σοβαρότητα, όμως, δεν κατακτιέται με την επίκληση της. Και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, όσες φορές κι αν επαναλάβει τη λέξη, δεν μπορεί να πείσει ούτε καν το εσωτερικό του κόμματός του γι' αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκης επιδίδεται συνεχώς σε προσωπικές επιθέσεις και σε υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει άγχος που τον οδηγεί σε κινήσεις πανικού. Πανικός που είναι αδύνατον να κρυφτεί πίσω από την επίκληση της «‘σοβαρότητας'».

Πηγή: skai.gr

