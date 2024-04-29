Θέμα παραίτησης της υπουργού Εσωτερικών, Νίκης Κεραμέως, έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα το πρωί στο OPEN με αφορμή την καταγγελία για διάρρηξη σε γραφείο του υπουργείο Εσωτερικών και την υπόθεση της Αννας-Μισέλ Ασημακοπούλου και της διαρροής των mail εκλογέων.

«Είναι σοβαρό και αξιόπιστο ευρωπαϊκό κράτος αυτό; Είναι αξιόπιστη αυτή η κυβέρνηση; Υπάρχει σοβαρό ζήτημα εμπιστοσύνης προς την κυρία Κεραμέως και προς τον κ. Μητσοτάκη που την καλύπτει. Για εμένα υπάρχει ζήτημα παραίτησης της κ. Κεραμέως, και το λέω ευθέως», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε ένα βήμα περαιτέρω υποστηρίζοντας ότι η υπουργός Εσωτερικών έχει χρέος να απολογηθεί και, αν δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις, να παραιτηθεί.« Είμαστε λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας του υπουργείο Εσωτερικών. Αν η κυρία Κεραμέως δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις, πρέπει να παραιτηθεί», τόνισε συγκεκριμένα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επιτυχία του ΠΑΣΟΚ και προσδιόρισε ως στόχο του στις Ευρωεκλογές να προκύψει πολιτικό αποτέλεσμα δήλαδή , ανέφερε « το αποτέλεσμα των εκλογών να είναι αποδοκιμασία για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και επιβράβευση για τη δημοκρατική παράταξη, ώστε να υπάρχει ισχυρός, σοβαρός αντίπαλος στην αντιπολίτευση και κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όσο η Νέα Δημοκρατία δεν νιώθει πολιτική απειλή, τόσο θα περιφρονεί τα προβλήματα του ελληνικού λαού και θα παίζει με τις αντοχές της κοινωνίας μας» σημείωσε.

«Γιατί η Νέα Δημοκρατία χτυπάει λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ; Όπως και όλα τα μιντιακά της πλοκάμια; Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν αντίπαλός τους είναι η σημερινή ηγετική ομάδα του κ. Κασσελάκη, δεν πρόκειται να απειληθεί η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης. «Το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για τον μεγάλο στόχο, που είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές, να υπάρχει αντίπαλος που θα μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα είναι ένα ακόμη βήμα» είπε απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους.

Σχετικά την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι θα καταψηφίσει το ΠΑΣΟΚ την τροπολογία του υπουργού Υγείας για παροχή από ιδιώτες υπηρεσιών στο ΕΣΥ , διότι «επιβεβαιώνει την πρόθεση να ιδιωτικοποιηθεί από το παράθυρο το ΕΣΥ».

Πηγή: skai.gr

