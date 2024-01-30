Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε πολλά λιμάνια της χώρας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, όπου οι άνεμοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς τα 10.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια για τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Κλειστές είναι οι γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Τα δρομολόγια στη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου γίνονται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι, πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία, για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Πηγή: skai.gr

