Κορυφώνεται η κακοκαιρία σήμερα Τρίτη σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται έως το βράδυ σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Μαγνησίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, της Ανατολικής Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Κρήτης και στα νησιά του Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Μαγνησίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σημαντική σταδιακή εξασθένηση και από το πρωί της Τετάρτης 31/01 θα περιοριστούν στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη.

Νωρίτερα, χιονο καταιγίδες σημειώθηκαν στα ορεινά και ημιορεινά της Αττικής και καταιγίδα μέσα στην Αθήνα.

Στους Χάρτες 1 και 2 παρουσιάζεται η βροχόπτωση (πράσινες αποχρώσεις) και η χιονόπτωση (μωβ αποχρώσεις) που αναμένεται το απόγευμα της Τρίτης 30/01 και το πρωί της Τετάρτης 31/01. Στον Χάρτη 3 παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός (βροχή / χιόνι) που αναμένεται την Τρίτη 30/01 και Τετάρτη 31/01.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν την Τρίτη 30/01 τα 8 μποφόρ και κατά τόπους τα 9 μποφόρ ενώ θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση την Τετάρτη 31/01. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία που την Τρίτη 30/01 δεν θα ξεπεράσει τους 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου θα παρουσιάσει μικρή άνοδο την Τετάρτη 31/01, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πηγή: skai.gr

