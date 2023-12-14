H πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Παρασκευή 15 και το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Δεκεμβρίου:

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, βαθμιαία τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες τις βόρειες Κυκλάδες.

Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια (κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια) πιθανώς να είναι έντονα, ενώ στα βορειοδυτικά από τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και προς το βράδυ στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8, γρήγορα από τα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια. Συγκεκριμένα, στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 04 έως 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 08 έως 17 με 21 και στη νησιωτική χώρα από 14 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-12-2023

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, χιονόνερο στα βόρεια ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά (κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια) καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 7 και στα ανατολικά 7 με 8 και πιθανώς στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-12-2023

Στην ανατολική και νότια χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 6 με 7, στα ανατολικά και νότια πελάγη 7 με 8 και πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση η οποία θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα.

Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

