Σήμερα Τετάρτη Αραιή συννεφιά , και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 16 με 17 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς.

Την Πέμπτη Λίγη συννεφιά που στα Δυτικά και Βόρεια βαθμιαία θα αυξηθεί. Από το μεσημέρι – απόγευμα στα Δ - ΒΔ θα βρέξει. Άνεμοι Ν στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα Δυτικά και Βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα Βόρεια.

Τέλος το Σ/Κ αισθητή πτώση της θερμοκρασίας , και ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά και κυρίως στα Ανατολικά.

Αττική

Καιρός σήμερα. Ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμοι : Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

