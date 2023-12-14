Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα Δ και Β θα αυξηθεί και από το μεσημέρι – απόγευμα Δ - ΒΔ θα βρέξει. Άνεμοι Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο 7 με 8 . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 20 με 23 βαθμούς.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα Δυτικά και Βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν Νότιοι 5 με 7 και στο Β Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα Βόρεια.

Το Σάββατο θα σημειωθούν τοπικές βροχές , καταιγίδες στα θαλάσσια-παραθαλάσσια , και χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης. Την Κυριακή τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 9 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6 και βαθμιαία 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.