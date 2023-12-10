Τσουχτερό είναι το κρύο σήμερα στην Εύβοια καθώς τα περισσότερα βουνά στα ορεινά του Νομού έχουν ντυθεί στα λευκά από χθες το πρωί.

Τα πρώτα χιόνια έπεσα στη Διρφύς και μετά ακολούθησαν και τα ορεινά της Ερέτριας με το βουνό της Αμπουδιώτισσα στη Σέτα να δέχεται τις πρώτες νιφάδες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, evima.gr, πλήθος κόσμου έχει πάρει από το πρωί της Κυριακής τα βουνά για να βγάλει τις πρώτες φωτογραφίες με το χιόνι, καθώς η μέρα σήμερα είναι κατάλληλη για ορεινή εκδρομή.

Ντύθηκε στα λευκά η χιονομάνα της Εύβοιας

Στα ορεινά της Εύβοιας ξεκίνησε η χιονόπτωση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου ντύνοντας στα λευκά την χιονομάνα του νησιού που δεν είναι άλλη από τη Δίρφυς. Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής μέχρι και τώρα στα ορεινά της κεντρικής Εύβοιας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.