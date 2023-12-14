Νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών βροχών στη νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάννησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 05 έως 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 09 έως 21 με 22 και στη νησιωτική χώρα από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και τις πρωινές ώρες θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στη Θράκη 5 με 7 και στο Θρακικό τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών βροχών στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις, στα Δωδεκάνησα 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θαλάσσια -παραθαλάσσια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιδυτικοί 3 με 4 στα ανατολικά έως 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-12-2023

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, βαθμιαία τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες τις βόρειες Κυκλάδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια (κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια) πιθανώς να είναι έντονα, ενώ στα βορειοδυτικά από τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και προς το βράδυ στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8, γρήγορα από τα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια. Συγκεκριμένα, στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 04 έως 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 08 έως 17 με 21 και στη νησιωτική χώρα από 14 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

