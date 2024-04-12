Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 26 με 29 βαθμούς , και στα Νησιά έως 23 με 25 βαθμούς.

Το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ΒΑ ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος τη Κυριακή Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και στο Κ και Ν Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 7 με 8 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 5 με7 μποφόρ και στα Α 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

