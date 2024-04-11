Καιρός: Λιακάδα με τον υδράργυρο στους 28 βαθμούς Κελσίου

Γενικά αίθριος καιρός, θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση σύμφωνα με την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι απο βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές αραιές νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

