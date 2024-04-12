Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και τοπικά στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 29, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς .

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αρχικά αίθριος πρόσκαιρα όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και στα ανατολικά θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου.Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τοπικά κυρίως το μεσημέρι 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες 8 μποφόρ έως το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 29 και στις Σποράδες έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

