Σήμερα Τετάρτη άστατος καιρός , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ν Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες , κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά , που το βράδυ θα περιοριστούν στα ΒΑ. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ΒΑ και το μεσημέρι απόγευμα τοπικές μπόρες στα Ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα Ηπειρωτικά το μεσημέρι αι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Δ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένους όμβρους. Άνεμοι: Β 2 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

