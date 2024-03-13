Λογαριασμός
Σήμερα Τετάρτη , τοπικές βροχές κυρίως στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Α. Αιγαίο. Άστατος ο καιρός και τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σήμερα Τετάρτη άστατος καιρός , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στο  Ν Αιγαίο  τοπικά 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς.  

Την Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες , κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά , που το βράδυ θα περιοριστούν στα ΒΑ.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ΒΑ και το μεσημέρι απόγευμα τοπικές μπόρες στα Ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά.  Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς  αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα Ηπειρωτικά το μεσημέρι αι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.  

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές  το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Δ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένους όμβρους. Άνεμοι: Β  2 έως 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία:  έως 17 βαθμούς.

