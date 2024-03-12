Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από το πρωί σήμερα, κατά κύριο λόγο, στα δυτικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στη δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και στο βόρειο, ανατολικό και νοτιανατολικό Αιγαίο.

Λόγω των αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως των ανατολικών τμημάτων της χώρας, θα σημειωθούν κατά τόπους λασποβροχές. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για σήμερα κατατάσσεται στην Κατηγορία 2 (Μέτρια). Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν αρχικά νότιοι άνεμοι 5 έως 7 Μποφόρ, όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς 4 έως 6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 3 έως 5 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα δυτικά, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 15-17 °C. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18-20 °C, με εξαίρεση την Κρήτη όπου κατά τόπους θα φτάσει τους 21-22 °C.

