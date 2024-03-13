Στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Λίγα χιόνια ενδέχεται να πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές η μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.