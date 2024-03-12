Σήμερα Τρίτη άστατος καιρός , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ τα Β και το Α Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στο στην Ήπειρο, τη Δ. Στερεά, το Β. Ιόνιο, στη Θράκη , βαθμιαία στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δ 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο Ν 6 με 8 , με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 20 με 21 βαθμούς.

Και την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Α και Ν. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και νότια πελάγη βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημεριανές-απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

