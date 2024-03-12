Βροχές και καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές, κυρίως τις πρωινές ώρες, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, το βόρειο Ιόνιο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές κυρίως τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι ισχυρές τις πρωινές ώρες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις Κυκλάδες τις πρωινές ώρες όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 8 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρωινές ώρες στα βόρεια και τις βραδινές στα νότια πιθανώς να είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα βόρεια 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Τις πρωινές ώρες νότοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

