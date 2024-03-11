Σήμερα Δευτέρα Σε όλη τη χώρα λίγη συννεφιά που στα Δ και Β βαθμιαία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ΒΔ το βράδυ καταιγίδες. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 21 με 22 βαθμούς.

Την Τρίτη άστατος καιρός , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δ τα Β και το Α Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στο Β Ιόνιο , Ήπειρο , Δ Στερεά , Δ. Πελοπόννησο , Α Μακεδονία , Θράκη και Α - ΒΑ Αιγαίο. Οι Ν Άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ και Β όπου θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς , ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς.

Και την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα Δ , τα Β και το Α Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Α και Ν. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και νότια πελάγη βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά , που από το απόγευμα θα πυκνώσει. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία μέχρι 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές κυρίως από το βράδυ. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

