Ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας από σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της επερχόμενης κακοκαιρίας που θα συνεχιστεί και αύριο θα είναι οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στα πελάγη και η πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα κατά τόπους χαλαζοπτώσεων θα εκδηλωθούν από σήμερα το απόγευμα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και στο βόρειο Ιόνιο, φαινόμενα που έως τη νύχτα σήμερα προς αύριο θα επεκταθούν στα υπόλοιπα τμήματα της Μακεδονίας, της Ηπείρου και του Ιονίου, στη βόρεια και δυτική Θεσσαλία και στη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων θα εκδηλωθούν και στη Θράκη και στο βόρειο Αιγαίο, όπου μάλιστα κατά τόπους θα είναι πολύ ισχυρές. Από αύριο το πρωί τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στη δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για αύριο κατατάσσεται στην Κατηγορία 2 (Μέτρια).

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι (6-8 Μποφόρ) θα επικρατήσουν στο Ιόνιο έως σήμερα το βράδυ και στο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ έως αύριο το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση της τάξης των 3 έως 6 βαθμών Κελσίου αύριο στα δυτικά και την Τετάρτη 13/03 στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες και κατά τόπους θα σημειωθούν λασποβροχές.

Πηγή: skai.gr

