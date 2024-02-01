Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς αξιόλογες βροχές οι επόμενες ημέρες , αρκετά ζεστή θα είναι η επόμενη εβδομάδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν  τοπικές βροχές , που βαθμιαία  θα σταματήσουν. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5  μποφόρ και στο Αιγαίο  τοπικά 7 μποφόρ , με εξασθένηση.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δυτικά , και το Αιγαίο  έως 14 με 15  βαθμούς και στην  υπόλοιπη  χώρα έως 12 με 13 βαθμούς.   

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές από αργά  το απόγευμα στην Α. Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Χαλκιδική και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β - ΒΔ  3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο Στην Κ και Α Μακεδονία , στην Α. Θεσσαλία ,  στις Σποράδες, στην Εύβοια , την Α Στερεά , και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Α  3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο  Β  4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει μικρή πτώση στα Κ και τα Β .

Τέλος την Κυριακή και τη Δευτέρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Άνεμοι :  Δυτικοί  3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς. 

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark