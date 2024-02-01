Σήμερα Πέμπτη Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δυτικά , και το Αιγαίο έως 14 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 12 με 13 βαθμούς.

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές από αργά το απόγευμα στην Α. Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Χαλκιδική και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β - ΒΔ 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο Στην Κ και Α Μακεδονία , στην Α. Θεσσαλία , στις Σποράδες, στην Εύβοια , την Α Στερεά , και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει μικρή πτώση στα Κ και τα Β .

Τέλος την Κυριακή και τη Δευτέρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι : Δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

