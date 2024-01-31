Σήμερα Τετάρτη Στη δυτική και Βόρεια Ελλάδα , προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα Νότια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης και το πρωί στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Το βράδυ πάντως θα περιοριστούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 9 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δυτικά , και τα ΝΑ έως 13 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 11 με 12 βαθμούς.

Την Πέμπτη Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Τέλος την Παρασκευή Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Α. Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Χαλκιδική και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα βόρεια

Αττική

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, κυρίως στα Β και Α του νομού. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι: Β- ΒΑ 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 9 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.

