Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι σήμερα Πέμπτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα δυτικά και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 14 με 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα το πρωί βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι κυρίως στην Κρήτη όπου στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 02-02-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το βράδυ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα βόρειοι βορειοανατολικοί στα κεντρικά και τα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

