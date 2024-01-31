Σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην Κρήτη το τετραήμερο Κυριακής-Τετάρτης (28-31/01), σύμφωνα με το meteo.

Στον χάρτη που ακολουθεί δίνεται η γεωγραφική κατανομή της βροχής στην Κρήτη από το πρωί της Κυριακής 28/01 έως το απόγευμα της Τετάρτης 31/01, όπως κατεγράφησαν από το δίκτυο των 62 σταθμών που λειτουργεί το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο νησί.

Το συνολικό ύψος βροχής έφτασε τα 220 χιλιοστά σε περιοχές των Χανίων (Ασκύφου) και τα 150 χιλιοστά σε περιοχές του Ρεθύμνου (Σπήλι, Φράγμα Ποταμών).

Σε ακόμα 10 σταθμούς του νησιού, το συνολικό ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά.

Να τονίσουμε εδώ την αξία της εγκατάστασης 7 νέων μετεωρολογικών σταθμών στο Δήμο Ρεθύμνης, σταθμοί οι οποίοι επέτρεψαν να καταγραφούν σημαντικά ύψη βροχής στην περιοχή.

Το δίκτυο αυτό λειτουργεί στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ρεθύμνης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης και Προειδοποίησης Μετεωρολογικών Συνθηκών Δήμου Ρεθύμνης).

