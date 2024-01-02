Σήμερα Τρίτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ , το Α Αιγαίο , στην Κρήτη και πρόσκαιρα στα Βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι Άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ και στο Ν Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 και τοπικά στα νότια έως 19 βαθμούς.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη Αραιή συννεφιά κατά περιόδους πιο πυκνή με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο , την Πέμπτη.

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά κατά τόπους αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Τέλος το Σάββατο Θεοφάνια Λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα προς το βράδυ , στα Δυτικά και Βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά , πρόσκαιρα αυξημένη. Άνεμοι Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μετά το μεσημέρι γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς

