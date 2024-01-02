Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα βόρεια, με βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μετά το μεσημέρι βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Από το απόγευμα βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα νότια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Από αργά το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενή βροχή. Μετά το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-1-2024

Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα για τοπικές ασθενείς βροχές στα δυτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στα ανατολικά και νότια τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

