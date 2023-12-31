Καιρός: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με συννεφιά και υψηλές θερμοκρασίες

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται για σήμερα, Κυριακή παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ολόκληρη τη χώρα. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και από το βράδυ στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμους Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο νότιο Ιόνιο δυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα νότια δυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-1-2024 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Στο Ιόνιο, την Ηπειρο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και στα νότια πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

