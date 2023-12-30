Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν προβλέπονται για σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά καθώς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στην Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα έως 19 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νότια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-12-2023 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Σε όλη τη χώρα τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και από αργά το βράδυ στα δυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-1-2024 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Στα δυτικά καθώς και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-1-2024

Σε όλη τη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από το μεσημέρι στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά ο καιρός βαθμιαία θα είναι σχεδόν αίθριος.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-1-2024

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

