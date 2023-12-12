Λογαριασμός
Χωρίς αξιόλογες βροχές μέχρι την Πέμπτη και υψηλές θερμοκρασίες. Μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή , πτώση της θερμοκρασίας το Σ/Κ.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη Στην Α Μακεδονία , τη Θράκη , το Α Αιγαίο , τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Δ 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη Λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη από το μεσημέρι – απόγευμα και από τα ΒΔ αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές που την Παρασκευή θα επεκταθούν σε όλα τα Ηπειρωτικά , το Β και Α. Αιγαίο. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Πέμπτη σε υψηλά επίπεδα , την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση στα Βόρεια.  

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  Σχεδόν αίθριος καιρός. Άνεμοι: Δ – ΒΔ   3 με 5 μποφόρ , με εξασθένηση.  Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά.  Άνεμοί: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
