Σήμερα Τρίτη Στην Α Μακεδονία , τη Θράκη , το Α Αιγαίο , τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Δ 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη Λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη από το μεσημέρι – απόγευμα και από τα ΒΔ αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές που την Παρασκευή θα επεκταθούν σε όλα τα Ηπειρωτικά , το Β και Α. Αιγαίο. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Πέμπτη σε υψηλά επίπεδα , την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση στα Βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα. Σχεδόν αίθριος καιρός. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ , με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοί: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

