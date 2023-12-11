Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα ενώ στη νότια χώρα αναμένονται καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις περισσότερες περιοχές ενώ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νοτιοανατολικά νοτιοανατολικοί. Θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ στα δυτικά και τα νότια έως το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 05 έως 16 με 18 βαθμούς ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Μακεδονία, Θράκη

Έως και τις πρωινές ώρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα θαλάσσια-παράκτια και στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Στη συνέχεια γενικά αίθριος και από το βράδυ τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Έως τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Στη συνέχεια σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Ανατολικοί βόρειοανατολικοί 4 με 5 και το πρωί στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 και τοπικά στα νότια 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές ή καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους έντονες στην ανατολική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Πελοπόννησου. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 στα νότια έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα ανατολικά τμήματα έως και τις πρωινές ώρες, σποραδικές καταιγίδες τοπικά έντονες. Από το απόγευμα ο καιρός στις Κυκλάδες θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα τοπικά έντονες έως και τις πρωινές ώρες.

Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια νοτιοανατολικοί έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Νεφώσεις με βροχές και, έως και τις πρώτες πρωινές ώρες, πιθανώς καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Τρίτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν έως το μεσημέρι στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 05 έως 18 με 19 και στη νησιωτική χώρα από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.