Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στη Μακεδονία έως τις πρωινές ώρες, στη Θράκη έως το μεσημέρι και πιθανώς στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στα ανατολικά θαλάσσια -παραθαλάσσια πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 13 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 18 με 19 και στη νησιωτική χώρα από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία έως τις πρωινές ώρες και στη Θράκη έως το μεσημέρι. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση από τα δυτικά.

Ανεμοι: Mεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 και στα νότια έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Κρήτη από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα δυτικά έως 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρωινές ώρες με πιθανότητα σποραδικών βροχών και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-12-2023

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Από το βράδυ αυξημένες νεφώσεις στην Ηπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 03 έως 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 09 έως 19 με 20 και στη νησιωτική χώρα από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.