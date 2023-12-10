Βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα στο Ιόνιο, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, στη Κρήτη και σε τμήματα της Μακεδονίας οι οποίες σταδιακά έως το βράδυ θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στις δυτικές και νότιες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πίνδο και στα ορεινά της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας χιονοπτώσεις αναμένονται και σε ορεινά της Στερεάς Ελλάδας. Τα φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 11/12 θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο και έως το απόγευμα θα εξασθενήσουν σημαντικά.

Ιδιαίτερα για τον νομό Αττικής, αναμένονται βροχές με μικρή πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 10/12 έως το πρωί της Δευτέρας 11/12. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά του νομού.

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται το βράδυ (20:00 – 23:00) της Κυριακής 10/12 και κατά τις πρώτες ώρες (02:00-05:00) της Δευτέρας 11/12.

