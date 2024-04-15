Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, γενικά αίθριος καιρός ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά το βράδυ θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις, που το βράδυ κατά τόπους θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και αργά το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.