Oι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 και στα νότια πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 5 με 7 και πιθανόν στα νότια τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Απο βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Aίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά το βράδυ θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 26 με 28 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-04-2024

Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά και πιθανώς το βράδυ στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-04-2024

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και πιθανόν από το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα δυτικά σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-04-2024

Στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πηγή: skai.gr

