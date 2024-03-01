Συνεχίζεται η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού έως το πρωί του Σαββάτου (2-3-2024) με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις, αναφέρει η ΕΜΥ με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Οι άνεμοι στα ανατολικά και νότια πελάγη θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η εξέλιξη του καιρού:

Την Παρασκευή (01-03-24)

α. Βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές προβλέπονται έως και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

β. Από το μεσημέρι θα επηρεαστεί η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η ανατολική Πελοπόννησος, ενώ το απόγευμα οι Σποράδες, η Εύβοια και οι Κυκλάδες.

γ. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην κεντρική Μακεδονία και τις Κυκλάδες, ενώ βαθμιαία θα επηρεάσουν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (02/03/24)

Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και το πρωί στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με βαθμιαία εξασθένηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.