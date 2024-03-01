Μεγάλα είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που επικρατούν από το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχές του Δήμου Μετεώρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, στο χωριό Γλυκομηλιά έχει κοπεί ο δρόμος που οδηγεί στο νεκροταφείο του χωριού λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν στον δρόμο προς το Παλαιοχώρι αλλά και στην περιοχή «Αρέτος» μετά τη γέφυρα Αμπελίων.

Πρόβλημα προσβασιμότητας υπάρχει και στα Αμπέλια καθώς το ρέμα που περνά τον οικισμό έχει κατεβάσει μεγάλο όγκο νερού.

Στην είσοδο του Κλεινοβού υπάρχει πλημμυρικό φαινόμενο στον δρόμο που οδηγεί στον οικισμό λόγω των φερτών υλικών και έχουν «φρακάρει» τα τεχνικά του δρόμου. Ακόμη, υπάρχει μια κατάπτωση στον δρόμο προς Αμάραντο. Στο Αμπελοχώρι και στην Καστανιά έχουν «κατέβει» πολλά φερτά υλικά και υπάρχουν «βουλωμένα» τεχνικά που δυσχεραίνουν τη σωστή απορροή των υδάτων εντός των οικισμών.

Επιπλέον, στον δρόμο πριν την Καλομοίρα υπάρχει καθίζηση στο οδόστρωμα και στον δρόμο από Καλομοίρα προς Ματονέρι υπάρχει κατολίσθηση. Στη Μεγάλη Κερασιά, ρέμα έκοψε τον δρόμο λόγω μεγάλου όγκου νερού.

Ενώ πρόβλημα δημιουργήθηκε στον δρόμο από Διάβα προς Κρύα Βρύση καθώς υπήρξε μικρή κατάπτωση.

Στο νέο σχέδιο πόλεως στην Καλαμπάκα δημιουργήθηκαν προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης, ωστόσο μηχάνημα του Δήμου επιχειρεί από το πρωί και προχωρά στην αποκατάσταση των ζημιών. Σύσσωμος ο μηχανισμός του Δήμου Μετεώρων βρίσκεται σε ετοιμότητα και επιχειρεί όπου υπάρχει ανάγκη προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση στους οικισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Όλος ο μηχανισμός του Δήμου Μετεώρων βρίσκεται σε επιφυλακή και μηχανήματα μας επιχειρούν σε πολλά σημεία που υπάρχουν ζημιές. Οι καταστροφές είναι πολλές σε σημεία του οδικού δικτύου του ορεινού όγκου και οικισμοί μας έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας. Παράλληλα, σε οικισμούς όπως η Καστανιά και το Αμπελοχώρι έχουν δημιουργηθεί πλημμυρικά φαινόμενα εντός οικισμών από φέρτα υλικά. Συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για να δώσουμε λύσεις στα πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.