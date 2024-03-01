Σήμερα Παρασκευή Αρχικά θα εκδηλωθούν Βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές στη Δυτική Ελλάδα , που γρήγορα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα , και θα είναι τοπικά έντονες στην Κ Μακεδονία , και κυρίως στη Χαλκιδική. Στα Δ πάντως , από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς , και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς.

Το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κ την Α Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Β & Α Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα για τοπικές βροχές . Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος τη Δευτέρα Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα Δυτικά θα επηρεάσει από το απόγευμα τον καιρό της χώρας μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Α 4 με 6 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 16 με 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένη συννεφιά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

