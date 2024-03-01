Καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη σήμερα Παρασκευή

Χειμωνιάτικος θα είναι και σήμερα ο καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες με τον υδράργυρο ωστόσο να παραμένει φτάνει κατά τόπους και τους 20 βαθμούς Κελσίου και την αφρικανική σκόνη να παραμένει.

Συγκεκριμένα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Παρασκευή στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και μέχρι τις απογευματινές ώρες στις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στα δυτικά από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και νωρίς το πρωί στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ, από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμέςκαι θα φτάσει στα βόρεια και τα δυτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από τα βόρεια.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν από το μεσημέρι την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο και από το απόγευμα και την Εύβοια. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Κυκλάδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Τις απογευματινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς και στην Κρήτη τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ηπειρωτικά και τις Σποράδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

