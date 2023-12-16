Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 14/12/2023/12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι βροχές και οι καταιγίδες, που ήδη εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα συνεχιστούν. Παράλληλα επικρατούν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα και κυρίως στο βόρειο Αιγαίο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και τα ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο. Η πτώση της θερμοκρασίας, που είναι ήδη αισθητή σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, θα γίνει και στα κεντρικά τμήματα της χώρας και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική χώρα (κυρίως στις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στη Χαλκιδική) έως και το απόγευμα. Μετά το απόγευμα τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Β. Χιονοπτώσεις, που κατά τόπους θα είναι πυκνές, θα συνεχιστούν στα ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Κεντρικής και τη Βόρειας Ελλάδος, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (περίπου από 200μ). Ύφεση των χιονοπτώσεων αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Γ. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν:

α) Σήμερα Σάββατο (16-12-2023) αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά σε όλο το Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

β) Tην Κυριακή (17-12-2023) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στα 8 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι τη νύχτα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

Δ. Παγετός θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Ελλάδα που τοπικά την Κυριακή στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Επισημαίνουμε ότι οι επικαιροποιήσεις των έκτακτων δελτίων που θα γίνονται ανά 12 ώρες, αποτελούν συνέχεια του αρχικού Δελτίου Επιδείνωσης και δεν είναι νέα Έκτακτα Δελτία.

