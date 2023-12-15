Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες- Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Αλλάζει αισθητά, τις τελευταίες ώρες, το σκηνικό του καιρού με νέα επιδείνωση και, όπως συνοψίζουν τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, αξιοσημείωτη μεταβολή με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα.

Έντονη κακοκαιρία θα αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα αύριο.

Ο ατμοσφαιρικός κυματισμός πάνω από την Ευρώπη θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών προς τη χώρα μας και το σχηματισμό βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα δώσει τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο, καθώς και θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.

Τα φαινόμενα άρχισαν είναι τοπικά έντονα, αρχικά στα δυτικά και το βράδυ σε αρκετές περιοχές κυρίως της ανατολικής χώρας και του Αιγαίου.

Το Σάββατο 16/12 έντονη κακοκαιρία θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο.

Πυκνές θα είναι οι χιονοπτώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη, οι οποίες θα επηρεάσουν πεδινές περιοχές στα βορειότερα τμήματα των περιοχών αυτών καθώς και πεδινά τμήματα του Έβρου.Στον χάρτη 3, δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος χιονιού στη χώρα μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής 17/12.

Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μεγάλη πτώση της τάξης των 8-12 βαθμών σε ολόκληρη τη χώρα.

Για βαρομετρικό χαμηλό στην Αδριατική συνοδευόμενο από μετωπική δραστηριότητα κινείται νοτιοανατολικά που είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, έκανε λόγο το νέο Έκτατο Δελτίο της ΕΜΥ.

Προβλέπει χιόνια για αύριο Σάββατο (16-12-2023) και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή κυρίως αύριο οπότε στα κεντρικά και τα βόρεια θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μετά το απόγευμα του Σαββάτου (16-12-2023) τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας θα εξασθενήσουν και σε αυτές τις περιοχές.

Β. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν :

β) Το Σάββατο (16-12-2023) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Κεντρικής και τη Βόρειας Ελλάδος, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Ύφεση των χιονοπτώσεων αναμένεται τις βραδυνές ώρες.

Γ. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν:

α) Tο Σάββατο (16-12-2023) αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο και από μεσημέρι σε όλο το Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

β) Tην Κυριακή (17-12-2023) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στα 8 μποφόρ μέχρι και το μεσημέρι, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Δ. Παγετός θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Ελλάδα που τοπικά την Κυριακή στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, μετά από ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, προς τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

• Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

• Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

• Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

• Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

• Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

• Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).

Πηγή: skai.gr

