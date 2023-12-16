Βροχές και καταιγίδες,οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, προβλέπονται για σήμερα στην ανατολική χώρα, σύμφωνα με το προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατα τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κεντρικής και της Βόρειας χώρας, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 6 με 8 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Στην ανατολική χώρα και κυρίως στις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στη Χαλκιδική τα φαινόμενα θα είναι κατα τόπους ισχυρά ως και το απόγευμα. Μετά το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και στα ημιορεινά της Κεντρικής και της Βόρειας χώρας, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Ύφεση των χιονοπτώσεων αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 7 και στα ανατολικά και τα νότια 7 με 8 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Συγκεκριμένα, στα βόρεια θα κυμανθεί από 00 έως 08, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 05 έως 15 και στη νησιωτική χώρα από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα θαλάσσια- παραθαλάσσια. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (περίπου από 200μ). Ύφεση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ και κυρίως στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που τις πρώτες ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε ανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως στην Εύβοια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά. Ύφεση των φαινομένων το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 7 και στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι σταδιακά σε βόρειους 6 με 8 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Στα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ. Το βράδυ και στα νότια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα Δωδεκάνησα από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πρόσκαιρα τα ξημερώματα θα είναι έντονες. Χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και την Πεντέλη.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-12-2023

Στην ανατολική και νότια χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια τις πρωινές ώρες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Συγκεκριμένα, στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά θα κυμανθεί από (μείον) -05 έως 07 με 09, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από (μείον) -03 έως 12 με 14, στο βόρειο Αιγαίο από 02 έως 09 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι τοπικά ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-12-2023

Στα ανατολικά και τα νότια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις πιθανώς να σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει άνοδο θα σχηματιστεί παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-12-2023

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-12-2023

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και σταδιακά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

