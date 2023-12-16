Σε λευκό κλοιό βρίσκονται περιοχές κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο, καθώς ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώνονται από χθες με το τσουχτερό κρύο και τις βροχές να προστίθενται στο δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Βίντεο από τη ForecastWeatherGreece δείχνουν ότι πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται στην Καστοριά, το Μέτσοβο, τη Φλώρινα και την Κόνιτσα, ενώ στα λευκά έχουν ντυθεί από το πρωί και τα Γρεβενά.

Καστοριά

Βασιλίτσα Γρεβενών

Φλώρινα



Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στη Σαμαρίνα με το χιόνι να έχει φτάσει τα 40 εκατοστά ενώ η θερμοκρασία που σήμερα είναι στους -2 βαθμούς αύριο θα φτάσει τους -9



Η πηγή των βίντεο είναι το Forecast Weather Greece

Πηγή: skai.gr

