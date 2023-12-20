Τα ταξίδια μέσα στην Ευρώπη κατά την εορταστική περίοδο υπερβαίνουν τα επίπεδα του 2022, παρά τις προειδοποιήσεις για την ασφαλεία από τις αρχές σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο, καθώς οι καταναλωτές παραμένουν αποφασισμένοι να χαρούν τις διακοπές, παρατείνοντας την έκρηξη που σημειώνεται στα ταξίδια μετά την πανδημία.

Συνωστισμός επικρατεί τελευταία σε χριστουγεννιάτικες αγορές και δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα πόλεων όπως το Μόναχο και το Παρίσι, αν και με ισχυρή παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ τα ταξίδια κατά την περίοδο των εορτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία αναμένεται να αυξηθούν κατά 22% πάνω από τα επίπεδα του 2022, σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας ForwardKeys για τα ταξίδια.

Οι χριστουγεννιάτικες αφίξεις σε τόπους όπως η Ιταλία, η Αυστραλία και η Σουηδία έχουν επίσης αυξηθεί κατά 25% ή και περισσότερο σε διάστημα έτους.

Η κορύφωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ζήτηση για ταξίδια παραμένει αυξημένη μετά την πανδημία, λένε στελέχη και αναλυτές, με κάποιους να ταξιδεύουν για να δουν την οικογένειά τους για πρώτη φορά φέτος μετά την πανδημία.

Φρένο για λίγο αλλά νικά η επιθυμία για ταξίδια

Στα τέλη Νοεμβρίου, ευρωπαίοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας προειδοποίησαν για αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων που συνδέεται με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, με τη μεγαλύτερη απειλή να προέρχεται από εν δυνάμει «μοναχικούς λύκους».

Δύο ισλαμιστικές επιθέσεις τον Οκτώβριο στη Γαλλία και το Βέλγιο στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και αυτές οι δύο χώρες, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχουν αυξήσει το επίπεδο του συναγερμού για τρομοκρατική απειλή. Η Ιταλία επανέφερε τους μεθοριακούς ελέγχους με τη Σλοβενία, επικαλούμενη τον κίνδυνο να εισέλθουν στη χώρα μαχητές.

Υπήρξε μια μικρή αύξηση στις ακυρώσεις εισιτηρίων για την περίοδο των Χριστουγέννων ανάμεσα στις 21 και τις 31 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε η ForwardKeys, από 2,4% σε 3% από τις 24 Νοεμβρίου.

«Παρόλο που ο αριθμός αυτός είναι μικρός, μπορεί να αποτελεί τον αντίκτυπο της προειδοποίησης για τρομοκρατία που εστάλη σε όλη την Ευρώπη μετά την έναρξη της πρόσφατης σύγκρουσης στο Ισραήλ», δήλωσε ο Χουάν Γκόμες, αναλυτής στη ForwardKeys.

Όμως οι τουρίστες συνέχισαν να συρρέουν σε δημοφιλείς προορισμούς, επιδεικνύοντας αυξημένη εμπιστοσύνη στο μηχανισμό ασφαλείας που έχει αναπτυχθεί στους ευρωπαϊκούς κόμβους.

«Αισθάνομαι πολύ ασφαλής και έχω πολύ καλά συνειδητοποιήσει την κατάσταση του κόσμου. Και είναι βεβαίως κάτι το οποίο σκέφτομαι καθημερινά, τόσο τις συγκρουσεις στην Ευρώπη όσο και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή», λέει η Γκουέν Φιτζέραλντ από τη Βοστώνη, η οποία επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα μια Χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μόναχο. «Πραγματικά όμως, είμαι ταυτόχρονα διψασμένη για χαρά».

Τουρίστες λένε ότι, με την αύξηση των προειδοποιήσεων τα τελευταία χρόνια και την ενισχυμένη ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη που συνδέεται με τις προειδοποιήσεις αυτές, υπάρχει μάλλον αίσθηση ηρεμίας και αισθάνονται ασφαλείς να μην ακυρώσουν τα ταξιδιωτικά σχέδιά τους.

«Όταν είμαστε εδώ και μείνουμε μόλις μία ημέρα στο κέντρο της πόλης, βλέπουμε πολλή αστυνομία και ασφάλεια, νιώθουμε ασφαλείς», λέει ο Ντάνι Σάντσεθ, τουρίστας από τη Βιγιαρεάλ της Ισπανίας που επισκέπτεται την αγορά του Μονάχου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.