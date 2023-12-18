Τα Χριστούγεννα είναι προ των πυλών και η Βιέννη, αγαπημένος χριστουγεννιάτικος προορισμός Ελληνίδων και Ελλήνων, είναι πλέον επισκέψιμη με ένα νέο χάρτη, ο οποίος αποτίει φόρο τιμής στη μοντέρνα αρχιτεκτονική της του 20στού αιώνα.

Με 50 κτήρια, Modern Vienna Map/ Wiener Modernismus Stadtplan (2023) που εξέδωσε ο Blue Crow Media παρουσιάζει τα αρχιτεκτονήματα με εξαιρετικές λεπτομέρειες και με φωτογραφίες της με βάση τη Βιέννη αρχιτεκτόνισσας και φωτογράφου Gili Merin.

Στον χάρτη ξεδιπλώνεται ο πλούσιος τάπητας της μοντέρνας αρχιτεκτονικής ιστορίας της πόλης, αντιπαραθέτοντας τα μοντερντιστικά, φονξιοναλιστικά, μπρουταλιστικά και μεταμοντέρνα κτήρια, τα οποία είναι φωλιασμένα μέσα στο Μπαρόκ και Μπιντερμάϊερ μεγαλοπρεπές αστικό τοπίο της Βιέννης. Μέσα από τις σελίδες του ζωντανεύει μια σειρά αρχιτεκτονικών στυλ, από το θαρραλέο και επαναστατικό μέχρι το πιο παραδοσιακό και συντηρητικό.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα American Bar και Loos House του Adolf Loos, το Wittgenstein House του Paul Engelmann, το Danube Canal House του Otto Wagner και η Villa Beer των Josef Frank και Oskar Wlach. Αλλά και το Karl-Marx-Hof των Otto Wagner and Karl Ehn καθώς και το Spittelau Incineration του Friedensreich Hundertwasser.

Ο χάρτης αναδεικνύει τα έργα του Adolf Loos, ο οποίος ήταν μια καίριας σημασίας φιγούρα στη βιεννέζικη σκηνή αρχιτεκτονικής και ντιζάιν στις αρχές του 20στού αιώνα. Ήταν αντίθετος στη διακοσμητική φύση της αρχιτεκτονικής Fin de Siècle και υπέρμαχος μιας πιο μινιμαλιστικής προσέγγισης, αντλώντας έμπνευση από τη Vienna Secession της οποίας αιχμή του δόρατος ήταν ο Gustav Klimt και από το βιεννέζικο Jugendstil, το αρ νουβό ρεύμα της πόλης.

Η φήμη της Βιέννης ως μια από τις πλέον ανεκτές να ζει κανείς πόλεις του κόσμου οφείλεται εν μέρη στη μοναδική προσφορά στέγασης εκεί, κάτι το οποίο ήταν σε σημαντικό βαθμό επηρεασμένο από την προοδευτική αρχιτεκτονική και τις ιδέες του προηγούμενου αιώνα.

Ο χάρτης περιλαμβάνει εμβληματικά πρότζεκτ στέγασης όπως το Karl-Marx-Hof (Otto Wagner και Karl Ehn, 1927–33) και το επηρεασμένο από το Μπαουχάουζ Werkbund Estate (Loos, Lurçat, Rietveld και άλλοι, 1929–32). Και τα δύο υλοποιήθηκαν την περίοδο της «Κόκκινης Βιέννης» υπό τη διακυβέρνηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος των Εργατών της Αυστρίας (1918–1934).

Η τελευταία περίοδος του 20στού αιώνα – από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1990 – ήταν μια πειραματική φάση με μεταπολεμικές μπρουταλιστικές εκκλησίες (μνημειωδών διαστάσεων χρήση τσιμέντου και γεωμετρικών βιτρό) που δημιούργησαν αναδυόμενοι αρχιτέκτονες, όπως η Wotruba Church, σχεδιασμένη από τους Fritz Wotruba και Fritz Gerhard Mayr. Άλλα παραδείγματα είναι οι «γλυπτές» προσόψεις καταστημάτων από τον Hans Hollein, το πρώτο στον κόσμο πρότζεκτ Deconstructivist αρχιτεκτονικής από Coop Himmelb(l)au και οι εκρήξεις χρωμάτων και κυματοειδών επιφανειών του Hundertwasser.

Φέτος, Χριστούγεννα στη Βιέννη του Μοντερνισμού, με τον νέο χάρτη υπό μάλης...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

