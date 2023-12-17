Κτήμα Μέγα Σπήλαιο: Ένας επισκέψιμος αμπελώνας με ιστορία αιώνων

Στα 800 και πλέον μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με θέα τον κορινθιακό κόλπο βρίσκεται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς ορεινούς αμπελώνες της Ελλάδας. Πρόκειται για τον ιστορικό αμπελώνα του Μεγάλου Σπηλαίου, το αμπέλι της ομώνυμης Μονής, το οποίο ήταν και το μετόχι του μοναστηριού και τα παλιά χρόνια ήταν γνωστό ως και το μετόχι του Αγίου Αθανασίου.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία είχε επιλεγεί από τους μοναχούς της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου από τα μισά του 15ου αιώνα, όταν και χρησιμοποιούσαν το αμπέλι για τη παρασκευή κρασιού της Θείας Κοινωνίας αλλά και ως μέρος της διατροφής τους.

Το πάτημα των σταφυλιών αλλά και ο τρύγος γινόταν στο αμπέλι, ενώ τη μεταφορά του κρασιού στο μοναστήρι «αναλάμβαναν» τα μουλάρια, όπου στη συνέχεια οι μοναχοί το έβαζαν σε βαρέλια του κελαριού.

Γύρω στο 1960 η καλλιέργεια της Μεγάλης Αμπέλου εγκαταλείφθηκε, μιας και οι μοναχοί της Μονή ολοένα και λιγόστευαν, καθιστώντας έτσι δύσκολη τη φροντίδα του αμπελώνα. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γιάννης Αναστασίου, ένας εκ των ιδιοκτητών της οινοποιητικής εταιρείας Cavino που διαχειρίζεται πλέον την έκταση «μετά από τόσα χρόνια εγκατάλειψης χρειάστηκε να δημιουργήσουμε τον αμπελώνα από την αρχή».

Αρχικά μίσθωσαν τις εκτάσεις από τη Μονή και στη συνέχεια με μια ομάδα έμπειρων αμπελουργών και οινολόγων έκανα την αναμπέλωση. Η όλη διαδικασία άρχισε το 1999 όταν και ξεκίνησαν οι πρώτες φυτεύσεις, κάνοντας έτσι τα πρώτα βήματα προς την αναγέννησή του.

Κάποιες από τις πρώτες διεθνείς ποικιλίες που φυτεύτηκαν ήταν οι Cabernet Sauvignon, Syrah και Μerlot. Παράλληλα και οι ελληνικές όπως το Ασύρτικο, το Λαγόρθι, η Μαυροδάφνη, το Μαύρο Καλαβρυτινό́ και πρόσφατα το Βερτζαμί από́ ερυθρές.

Βέβαια η προσπάθεια δεν έμεινε μόνο στον αμπελώνα. «Αναστηλώθηκαν τα τρία κτήρια που ήταν το μετόχι της Μονής και έγιναν ένα επισκέψιμο οινοποιείο με χώρο οινοποίησης αλλά και μια αίθουσα γευσιγνωσίας μαζί με ένα πωλητήριο οίνων μας», σημείωσε ο κ. Αναστασίου.

Πρόσφατα, το Κτήμα Μέγα Σπήλαιο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό, με τον κ. Αναστασίου να λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο επισκέπτης όταν βρεθεί εκεί «θα μαγευτεί από το τοπίο, θα ακούσει πολλές ιστορίες, θα μάθει πολλά για τον οίνο και θα δοκιμάσει καταπληκτικά κρασιά».

Πρόκειται για έναν αμπελώνα εξολοκλήρου βιολογικό, με σχετικά πυκνό φύτεμα, που αριθμεί περί τα 400 φυτά ανά στρέμμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα των ανταγωνισμό ανάμεσα στα φυτά για ποιοτικότερες αποδόσεις και παραγωγή σχεδόν ένα μπουκάλι ανά φυτό.

Επενδύσεις και στόχοι

Στο Κτήμα Μέγα Σπήλαιο παράγονται συνολικά 15 ετικέτες οίνου, οι περισσότερες από τους ιδιόκτητους αμπελώνες. Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αναστασίου, το μεγαλύτερο μέρος εξάγεται σε Γερμανία και Καναδά, ενώ γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης περεταίρω της ελληνικής αγοράς.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η επένδυση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Διαρκώς αναζητούνται νέοι αμπελώνες για επέκταση των ιδιόκτητων εκτάσεων.

Τέλος, ένα σημαντικό μέρους του προϋπολογισμού έχει κατευθυνθεί στο να κάνει επισκέψιμο τον αμπελώνα. «Θέλουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουμε ικανοποιητικό αριθμό επισκεπτών, ώστε να γνωρίσουμε το ιδιαίτερο terroir της περιοχής με τα μοναδικά κρασιά του σε όσο το δυνατόν περισσότερους».

